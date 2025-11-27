РУ
    Сенат ратифицировал соглашение о работе Костанайского филиала Челябинского университета

    Сенаторы ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Россией о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гранты в магистратуру: в Казахстане начался прием документов
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    Как отмечается в заключении Комитета Сената, ратификация Соглашения позволит урегулировать деятельность и условия функционирования филиала Челябинского государственного университета в городе Костанай с целью долгосрочного сотрудничества и углубления международного взаимодействия в сфере высшего образования.

    Соглашение предусматривает:

    • обучение в филиале на казахском, русском и других языках в соответствии с государственными общеобязательными стандартам высшего образования РК и федеральными государственными требованиями Российской Федерации;
    • обязательное лицензирование и аккредитацию в соответствии с законодательством обоих государств;
    • осуществление государственного контроля в сфере образования;
    • установление требований к приему абитуриентов в ВУЗ с учетом законодательства двух стран;
    • финансирование за счет средств филиала и иных источников, предусмотренных законодательством сторон.

    Реализация Соглашения не потребует выделения дополнительных затрат из средств республиканского бюджета, так как филиал будет осуществлять свою деятельность за счет возмездного оказания образовательных услуг, а также не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

    Ожидаемыми результатами при принятии Закона являются: устранение правовой неопределенности, приведение деятельности филиала в соответствие с законодательством Республики Казахстан, обеспечение прав студентов и преподавателей, а также укрепления гуманитарного сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

