Сенат ратифицировал изменения, ускоряющие воинские перевозки в рамках ОДКБ

Сенат на пленарном заседании ратифицировал протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, а также сопутствующий законопроект, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил сенатор Геннадий Шиповских, протокол был подписан 28 ноября 2024 года и направлен на уточнение условий временного пребывания воинских формирований на территории государств-членов ОДКБ, а также порядка осуществления воинских перевозок.

В частности, документ расширяет понятийный аппарат соглашений. В него включены такие термины, как «транзит», «аэродромно-техническое обеспечение», «аэронавигационное обслуживание» и «аэронавигационные данные».

Кроме того, более детально определены условия направления воинских формирований на территорию принимающей стороны.

Согласно поправкам, в случаях оперативного реагирования срок подачи заявок на воинские перевозки сокращается с трех суток до одних суток.

Также предусматривается, что при перевозках, осуществляемых по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, принимающая или транзитная сторона будет на безвозмездной основе обеспечивать прием и отправку воздушных судов, аэродромно-техническое и аэронавигационное обслуживание, предоставление мест стоянки и охрану.

Ранее Мажилис одобрил поправки.