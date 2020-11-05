Сенат ратифицировал соглашение, упрощающее передвижение казахстанских судов по внутренним водам России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената ратифицировали соглашение о судоходстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение о судоходстве подписано между странами-участницами Евразийского экономического союза», - отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Вице-министр добавил, что основные положения соглашения о судоходстве направлены на упрощение разрешительного порядка транзитного прохода судов по внутренним водным путям сторон.

«В частности, соглашением определен срок рассмотрения заявки на транзитный проход – 10 дней. Выдачу разрешения будет осуществлять уполномоченный орган Министерство транспорта РФ. Из всех стран-участниц соглашения только Россия имеет внутренние водные пути, по которым возможно транзитное плавание судов», - уточнил Берик Камалиев.

В настоящее время, по его словам, разрешение на транзитный проход выдается Правительством Российской Федерации и его получение занимает от 3-х до 6-ти месяцев.

«Сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов Актау, Курык, Баутино, Атырау доставляются транзитом через Волго-Донской судоходный канал. Поскольку только казахстанские компании будут иметь возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России, в настоящее время прикаспийские страны Азербайджан, Иран, Туркменистан, которые не являются членами Евразийского союза, проявляют заинтересованность в задействовании казахстанских перевозчиков («Казмортрансфлот», «OMS shipping») для перевозки грузов из портов на Каспии до портов на Черном море. Повышается транзитный потенциал наших портов Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», - пояснил Берик Камалиев.

Он также сообщил, что после принятия соглашения возможно увеличение к 2025 году перевозок транзитом через водные пути России до 250-300 тыс. тонн грузов в год.

Соглашение также предусматривает перевод двухсторонних перевозок на уведомительный порядок

«Ежегодно, до 1 апреля, уполномоченными органами будут согласовываться предварительные списки судов, которые будут осуществлять двусторонние перевозки. При необходимости в течение года эти списки могут корректироваться. При этом с принятием соглашения казахстанские перевозчики смогут осуществлять речные перевозки не только в пределах Иртышского бассейна, но и с выходом на реку Обь», - добавил Берик Камалиев.



