26 Мая 2022 10:33

Сенат ратифицировал соглашение об оказании военно-технической помощи Кыргызстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности центральноазиатского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение подписано 7 декабря 2021 года в рамках реализации поручения Верховного главнокомандующего ВС РК и запроса кыргызской стороны об оказании военно-технической помощи.

«Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш Кыргызской Республики», - сказал заместитель министра обороны Султан Камалетдинов на пленарном заседании Сената.

По словам замминистра, кыргызская сторона использует полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности, не передает третьей стороне и не использует против государств-участников СНГ.

«Оказание военно-технической помощи в условиях осложнившейся обстановки в области безопасности прилегающих районов центральноазиатского региона, а также в связи с ростом вызовов и угроз региональной безопасности позволит усилить возможности Вооруженных сил Кыргызстана», - пояснил он.

Замминистра обороны добавил, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета, а также не повлечет негативные социально-экономические последствия.