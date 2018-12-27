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Сенат принял закон, предусматривающий изменения налоговых ставок для Шымкента и Туркестана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, поправки в законодательство направлены на приведение отдельных норм некоторых законов в соответствие с административными территориальными изменениями. Проектом закона предусматривается внесение изменений и дополнений в 11 кодексов и 44 закона РК.
«При этом предлагается заменить слово «город» республиканского значения на «города» республиканского значения в связи с тем, что город Шымкент получил статус города республиканского значения. Законопроект предусматривает внесение поправок в налоговый кодекс в части изменения налоговых ставок для городов Шымкент и Туркестан. Измененные налоговые ставки предлагается внести не мгновенно, а с предоставлением переходного периода с 1 января 2020 года», - пояснил Тимур Сулейменов.
Кроме того,по словам главы Минацэкономики, в связи с переносом административного центра Туркестанской области 12 сельских округов города Туркестан отнесены к городу Кентау соответственно, чтобы сохранить экологическую надбавку для данных сельских округов.
«Вносятся поправки в закон о социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье. Принятие данных поправок позволит создать условия для бесперебойного социального обеспечения и предоставления государственных услуг населению, также эти поправки обеспечат слаженное функционирование госорганов по городу Шымкент и по Туркестанской области», - добавил Тимур Сулейменов.
Также в двух чтениях был рассмотрен и принят сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан и противодействия теневой экономике».
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