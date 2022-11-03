Сенат принял закон о Конституционном суде РК

3 Ноября 2022, 10:45

3 Ноября 2022, 10:45

Сенат принял закон о Конституционном суде РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли конституционный Закон «О Конституционном суде Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, документ направлен на реализацию конституционных реформ, инициированных Главой государства.

«Целью проекта Конституционного закона является реализация внесенных изменений в Конституцию РК в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства, обеспечение строгого соблюдения положений Основного закона и расширение доступа граждан к конституционному контролю», - пояснил Андрей Лукин.

Проектом Конституционного закона регулируются общественные отношения, связанные с созданием и деятельностью Конституционного суда, а также с осуществлением конституционного судопроизводства.

«Принятие Конституционного закона будет способствовать развитию правовой системы в соответствии с Конституцией, укреплению гарантий защиты системы конституционных прав граждан и режима законности в стране, повышению доверия населения к государственным институтам», - добавил Андрей Лукин.

В заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам отмечено, что закон можно разделить на два основных блока:

Первый блок предусматривает статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение.

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны.

Законопроектом предусматриваются:

- порядок назначения судей Конституционного суда и прекращение их полномочий;

- независимость и неприкосновенность судей;

- нормы по материальному и социальному обеспечению судей;

- компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.

К компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции.

Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

Также право обращения в Конституционный суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

Второй блок предусматривает порядок конституционного производства.

Законопроектом определены:

- общие условия и принципы конституционного производства;

- виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание;

- критерии допустимости обращения граждан.