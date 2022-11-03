Сенат принял поправки в законодательство по сокращению полномочий Президента

3 Ноября 2022, 13:02

3 Ноября 2022, 13:02

Сенат принял поправки в законодательство по сокращению полномочий Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли конституционный Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя документ на пленарном заседании палаты, законопроект направлен на реализацию Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

«Целью законопроекта является обеспечение полноценной реализации политических реформ, вытекающих из Послания в части сокращения полномочий Президента, пересмотра порядка формирования палат Парламента и ряда его функций, новых положений законотворческого процесса в Парламенте, перехода к смешанной избирательной системе, модернизации выборного процесса и другие», - пояснил Канат Мусин.

Как отметил глава Минюста, законопроект предусматривает внесение поправок в 8 конституционных законов.

Поправки можно разделить на 3 основные направления:

Во-первых, законопроект содержит положения касающиеся сокращения полномочий Президента в отношении актов местных исполнительных органов и освобождению акимов всех уровней.

Предусматриваются поправки по изменениям полномочий Президента по назначению депутатов Сената Парламента, председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Закрепляются поправки по пересмотру порядка рассмотрения и принятия законов в палатах Парламента.

«В связи с переходом к смешанной избирательной системе предлагается предусмотреть в выборном законодательстве положения, направленные на функционирование смешанной избирательной системы в Мажилисе Парламента и маслихатах, включая механизм отзыва депутата. Предусмотрены поправки по совершенствованию выборного процесса: это разрешение агитации в социальных сетях, перевод территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу, установление предельных размеров добровольных пожертвований в избирательные фонды», - добавил Канат Мусин.

Поэтапно вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

«Все эти подходы подробно и всесторонне обсудили. По инициативе депутатского корпуса в Мажилисе Парламента в законопроект внесены поправки направленные на приведение в соответствие с новыми положениями Конституции касательно срока полномочий Президента без права на переизбрание, а также в части переименования столицы; дополнение права депутатов Парламента по обращению с депутатским запросом к акимам областей, городов республиканского значения и столицы. Реализация этих направлений законопроекта обеспечит приведение в соответствие конституционного законодательства с реализуемыми политическими реформами», - заключил Канат Мусин.