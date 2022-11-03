Сенат принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях

3 Ноября 2022, 12:37

3 Ноября 2022, 12:37

Сенат принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя документ на пленарном заседании палаты, целью законопроекта является обеспечение полноценной реализации политических реформ, вытекающих из Послания в части создания Конституционного суда, модернизации выборного процесса и преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

«В целом, законопроектом предусматривается внесение поправок в 15 статей КоАП. В связи с созданием Конституционного суда предлагаются уточняющие поправки в статьи, где упоминается Конституционный Совет и его члены на предмет их замены на Конституционный суд и его судей», - пояснил Канат Мусин.

Кроме того, по словам главы Минюста,, в реализацию положений проекта Конституционного закона «О Конституционном суде» предлагается ввести административную ответственность за проявление неуважения к Конституционному суду.

Предусмотрены уточняющие поправки по корректировке наименования Счетного комитета на Высшую аудиторскую палату.

В целях корреспондирования составов административных правонарушений, касающихся проведения предвыборной агитации и распространения агитационных материалов, с поправками в Конституционный закон о выборах в законопроекте предусмотрены поправки в статьи 112 и 113 КоАП.

В частности, вводится административная ответственность за распространение агитационных материалов в новостных и аналитических программах, а также ответственность за нарушение предвыборной агитации через онлайн-платформы.

Также, законопроектом уточняется, что Уполномоченный по правам человека не может быть подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Сената. Действующая редакция предусматривает согласие Генерального прокурора.

«По инициативе депутатского корпуса в Мажилисе Парламента в законопроект внесены дополнительные поправки, предусматривающие введение административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности представителей Уполномоченного по правам человека в регионах. Полагаем, что предлагаемые законопроектом поправки позволят полноценно реализовать положения Конституции и проектов конституционных законов», - добавил Канат Мусин.