Сенат одобрил Закон о союзнических отношениях с Узбекистаном

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечено в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, договор подписан главами двух государств 22 декабря в 2022 году в Ташкенте.

Договор направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

Стороны в соответствии с положениями Договора содействуют укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств.

Согласно статье 4 Договора, стороны учреждают Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств. Координация деятельности Высшего межгосударственного совета возлагается на Совет министров иностранных дел.

Стороны тесно взаимодействуют в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и другие.

Союзнические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан строятся на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ Сторон, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств.

Ратификация Договора позволит вывести казахстанско-узбекские отношения на новый уровень взаимодействия, двустороннего сотрудничества, а также устойчивого экономического развития двух государств.