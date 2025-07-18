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    07:40, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Сенат США одобрил сокращение финансирования USAID и СМИ на $9 млрд

    Республиканцы в Сенате преодолели сопротивление демократов и внутренней оппозиции, чтобы принять пакет мер по возврату $9 млрд, предложенный президентом Дональдом Трампом, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX News.

    Сенат одобрил сокращение финансирования USAID и СМИ на $9 млрд
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Законопроект прошел в Сенате с небольшим преимуществом 51 голос против 48. Теперь законопроект будет передан в Палату представителей, которая должна принять его до пятницы.

    Законопроект предусматривает сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) почти на $8 млрд и на $1 млрд Корпорации общественного вещания, финансирующей подразделения NPR и PBS, ранее одобренные Конгрессом.

    Республиканцы позиционируют законопроект как продолжение своей борьбы с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями в федеральном правительстве.

    Ранее сообщалось, что ВВС США заявило об экономии более $10,4 млрд в рамках взаимодействия с Департаментом эффективности государственного управления (DOGE).

    Теги:
    СМИ Политические партии Политика Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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