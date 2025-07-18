Сенат США одобрил сокращение финансирования USAID и СМИ на $9 млрд
Республиканцы в Сенате преодолели сопротивление демократов и внутренней оппозиции, чтобы принять пакет мер по возврату $9 млрд, предложенный президентом Дональдом Трампом, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX News.
Законопроект прошел в Сенате с небольшим преимуществом 51 голос против 48. Теперь законопроект будет передан в Палату представителей, которая должна принять его до пятницы.
Законопроект предусматривает сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) почти на $8 млрд и на $1 млрд Корпорации общественного вещания, финансирующей подразделения NPR и PBS, ранее одобренные Конгрессом.
Республиканцы позиционируют законопроект как продолжение своей борьбы с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями в федеральном правительстве.
Ранее сообщалось, что ВВС США заявило об экономии более $10,4 млрд в рамках взаимодействия с Департаментом эффективности государственного управления (DOGE).