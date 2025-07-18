Сенат США одобрил сокращение финансирования USAID и СМИ на $9 млрд

Законопроект прошел в Сенате с небольшим преимуществом 51 голос против 48. Теперь законопроект будет передан в Палату представителей, которая должна принять его до пятницы.

Законопроект предусматривает сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) почти на $8 млрд и на $1 млрд Корпорации общественного вещания, финансирующей подразделения NPR и PBS, ранее одобренные Конгрессом.

Республиканцы позиционируют законопроект как продолжение своей борьбы с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями в федеральном правительстве.

Ранее сообщалось, что ВВС США заявило об экономии более $10,4 млрд в рамках взаимодействия с Департаментом эффективности государственного управления (DOGE).