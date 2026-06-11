Сенат одобрил ратификацию соглашения о режиме казахстанско-узбекской границы

Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы» одобрили в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соглашение разработано в целях реализации положений Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о государственной границе от 16 ноября 2001 года, а также после завершения процесса демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и подписания соответствующего Договора о демаркации от 22 декабря 2022 года.

Как говорится в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената, Соглашение было подписано 8 августа 2024 года в городе Астане.

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы формирует единую международно-правовую основу регулирования отношений между двумя государствами на государственной границе.

Документ определяет порядок содержания государственной границы и пограничных знаков, пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества, осуществления полетов, проведения хозяйственных и иных работ в пограничной полосе, а также механизмы предупреждения и разрешения пограничных инцидентов.

Принятие Соглашения будет способствовать укреплению национальной безопасности Республики Казахстан, развитию приграничного сотрудничества, повышению эффективности взаимодействия компетентных органов двух государств, а также дальнейшему укреплению стратегического партнерства и добрососедских отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

Ранее сообщалось, что Мажилис ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-узбекской границы.