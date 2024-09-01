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    10:38, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Семьям погибших рабочих на шахте в ВКО будет оказана помощь — Ермек Кошербаев

    шахта, погибший
    Фото: акимат ВКО

    Аким ВКО Ермек Кошербаев посетил семьи рабочих, которые вчера погибли в шахте Иртышской, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Двое из погибших — работники ТОО «Востокцветмет», двое — работники подрядных организаций, еще один человек пострадал и был госпитализирован.

    По словам Ермека Кошербаева, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, для этого в ВКО создан оперативный штаб. Специальная комиссия устанавливает причины трагедии.

    Как сообщалось, четыре человека получили отравление неизвестным веществом и скончались на шахте ТОО «Востокцветмет». В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован еще один пострадавший.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Акимат Происшествия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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