10:38, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6
Семьям погибших рабочих на шахте в ВКО будет оказана помощь — Ермек Кошербаев
Аким ВКО Ермек Кошербаев посетил семьи рабочих, которые вчера погибли в шахте Иртышской, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
Двое из погибших — работники ТОО «Востокцветмет», двое — работники подрядных организаций, еще один человек пострадал и был госпитализирован.
По словам Ермека Кошербаева, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, для этого в ВКО создан оперативный штаб. Специальная комиссия устанавливает причины трагедии.
Как сообщалось, четыре человека получили отравление неизвестным веществом и скончались на шахте ТОО «Востокцветмет». В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован еще один пострадавший.