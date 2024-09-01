Аким ВКО Ермек Кошербаев посетил семьи рабочих, которые вчера погибли в шахте Иртышской, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Двое из погибших — работники ТОО «Востокцветмет», двое — работники подрядных организаций, еще один человек пострадал и был госпитализирован.

По словам Ермека Кошербаева, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, для этого в ВКО создан оперативный штаб. Специальная комиссия устанавливает причины трагедии.

Как сообщалось, четыре человека получили отравление неизвестным веществом и скончались на шахте ТОО «Востокцветмет». В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован еще один пострадавший.