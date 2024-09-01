Четыре человека погибли на шахте в ВКО

Четыре человека получили отравление неизвестным веществом и скончались на шахте ТОО «Востокцветмет». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС ВКО.

- 31 августа в 17:30 на шахте ТОО «Востокцветмет», по предварительной информации, получили отравление неизвестным веществом и скончались 4 человека. В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован ещё 1 человек, врачи оценивают его состояние как стабильное. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

По данным ведомства, на месте происшествия задействованы: ВКф ТОО «РСШ ПВАСС» (13чел. и 3 ед.тех.), рработают представители ДЧС и местных исполнительных органов.