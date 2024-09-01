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    20:20, 31 Август 2024 | GMT +6

    Четыре человека погибли на шахте в ВКО

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    Фото: Freepik

    Четыре человека получили отравление неизвестным веществом и скончались на шахте ТОО «Востокцветмет». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС ВКО.

    - 31 августа в 17:30 на шахте ТОО «Востокцветмет», по предварительной информации, получили отравление неизвестным веществом и скончались 4 человека. В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован ещё 1 человек, врачи оценивают его состояние как стабильное. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    По данным ведомства, на месте происшествия задействованы: ВКф ТОО «РСШ ПВАСС» (13чел. и 3 ед.тех.), рработают представители ДЧС и местных исполнительных органов.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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