Семья потомственных атбеги живет в Северо-Казахстанской области

С 8 часов утра в этой семье начинается кипучая деятельность. Потому что стоящие в конюшне скакуны требуют особого ухода.

Трудолюбивая семья занимается этим делом давно, при деле - несколько поколений.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Утром кормим и поим лошадей. Важно, чтобы в рационе были витамины. Они любят морковь. К полудню выводим, купаем, расчесываем гриву и хвост. Даем попастись на зеленой траве. После того, как спадет жара, начинаем тренировки. Зимой уход другой, мы их откармливаем, а с наступлением весны готовим к спортивному сезону, — говорит Адильхан Махатов.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Адильхан - второй сын в семье. Сейчас он одновременно занимается подготовкой скакунов и выступает на состязаниях.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Браслета я воспитываю с раннего возраста. С двух лет начал выставляеть его на байгу, он оправдал мои надежды, постоянно занимал первые и вторые места. Теперь начал приучать его к кокпару. Сейчас ему четыре года, в прошлом году ездил с этим жеребцом в Шымкент. Вот готовлюсь ехать в Алматы. Лошадь похожа на человека по характеру, иногда беспокоится, не в настроении, на это тоже нужно обращать внимание. Вообще, этот мой скакун разносторонний. В кокпаре его можно использовать и для атаки, и для защиты, — рассказывает Адильхан.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Шынгысхану 14 лет. Подросток, начавший ездить верхом с пяти лет, уже шестой год участвует в различных состязаниях.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Это Кокмоншак. В нем есть кровь рысака и англо-арабской породы. Он очень резвый и бесстрашный. В кокпаре, когда поднял тушу, его никто не догонит. Характер горячий, танцует. В два года он занял второе место в аламан-байге в Петропавловске. Моя первая байга была в областном центре. В тот год я занял второе место. Самая большая байга была в Астане, там я занял третье место на скакуне по имени Жулдыз, — говорит Шынгысхан Махатов.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Семья Махатовых готовит к состязаниям около 20 скакунов.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Два-три моих коня только на днях вернулись со скачек. В Аккайынском районе была областная спартакиада по национальным видам спорта, наша команда выиграла главный приз. Лошадь по кличке Алаукаска была куплена прошедшей зимой, ее тоже готовлю к кокпару. Теперь я не буду покупать лошадей на стороне. Сам я сейчас не езжу. Выступает старший сын. Сейчас беру своих жеребят, у меня чистокровные жеребцы английской породы, — говорит глава семьи.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Рамазан Махатов — старший тренер области по кокпару. В районном филиале областной детско-юношеской школы по национальным видам спорта имени Кажымукана он обучает детей тонкостям национальной игры.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Кокпар не только спорт, это еще испытание для духа. Мальчик, играющий в кокпар — это гражданин, готовый завтра уже взять на себя ответственность. В моей группе сейчас занимаются 18 детей. Очень преданы игре только 5-6 из них. Ведь кокпар очень опасный спорт, большинство родителей опасаются риска. И не хотят далеко отпускать детей. Некоторые сравнивают кокпар с другими видами спорта. Если говорить о футболе, волейболе, там спортсмен взял сумку и уехал. А мы везем сумки, форму для детей, сбрую, а еще лошадей. Бывало, что до Шымкента, Кызылорды добирались трое-четверо суток. Было и такое, что наши собственные кони по дороге заболевали и гибли, мы их закапывали. Очень трудный спорт. Правду сказать, мы немного отстаем. Сейчас мы в середине. А вообще входили в четверку-пятерку лучших. У нас здесь поддержка слабая по сравнению с югом, там много спонсоров. Лошади очень дорогие. Если бы немного поддержали, мы бы постарались, часто у нас не хватает денег, — говорит Рамазан Махатов.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Младший в семье — Темирлан, ему четыре года. Когда старшие садятся на коней, малыш выезжает на велосипеде.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Прославлять искусство предков, сохранять национальную идентичность — долг каждого казаха. Семья не только тренирует коней и участвует в кокпаре. Здесь доят кобыл, готовят кумыс.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Сейчас детям нужно, как воздух, национальное воспитание. У нас четверо сыновей. Старшие доят кобыл, помогают готовить кумыс. Все доим коров. Изготавливаем творог, масло и продаем. Также продаем курт. Мы сохраняем все наши национальные традиции, все изготавливаем. Вся еда на дастархане — домашняя. Разводим птицу, яйца тоже свои. Есть сад и огород. Мы все делаем всей семьей. Дети помогают, муж помогает. Все делаем совместно, не делимся, — говорит мать семейства Гульнар Махатова.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Ранее сообщалось о том, как в Казахстане развиваются национальные виды спорта.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform