Семья погибла в ДТП в Алматинской области

— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с препятствием, после чего транспортное средство опрокинулось, – сообщили в департаменте полиции региона.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и двое его пассажиров.

Еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщают СМИ, все погибшие — члены одной семьи, в том числе маленький ребенок.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что каждое четвертое ДТП в Казахстане совершается с участием детей.



