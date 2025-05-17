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    19:56, 16 Май 2025 | GMT +5

    Семья погибла в ДТП в Алматинской области

    Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 мая на 53 километре автодороги «Алматы–Жандосов–Бесмойнак», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Фото: freepik

    — По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с препятствием, после чего транспортное средство опрокинулось, – сообщили в департаменте полиции региона.

    В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и двое его пассажиров.

    Еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в больницу.

    По факту ДТП проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как сообщают СМИ, все погибшие — члены одной семьи, в том числе маленький ребенок.

    Напомним, ранее в МВД сообщили, что каждое четвертое ДТП в Казахстане совершается с участием детей.

    Теги:
    ДТП Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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