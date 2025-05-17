Семья погибла в ДТП в Алматинской области
Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 мая на 53 километре автодороги «Алматы–Жандосов–Бесмойнак», передает корреспондент агентства Kazinform.
— По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с препятствием, после чего транспортное средство опрокинулось, – сообщили в департаменте полиции региона.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и двое его пассажиров.
Еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщают СМИ, все погибшие — члены одной семьи, в том числе маленький ребенок.
Напомним, ранее в МВД сообщили, что каждое четвертое ДТП в Казахстане совершается с участием детей.