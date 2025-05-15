Каждое четвертое ДТП в Казахстане совершается с участием детей — МВД

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра РК Ермека Кошербаева состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности, защиты прав и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, включая меры по предупреждению насилия, буллинга и обеспечению безопасного летнего отдыха детей.

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В рамках встречи были рассмотрены системные меры, принимаемые государственными органами в целях предотвращения преступлений против детей. В частности, акцент был сделан на реализуемые законодательные и институциональные изменения, направленные на ужесточение ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, усиление профилактической работы и формирование культуры безопасного поведения среди детей.

— Акиматам необходимо активно включиться в эту работу: провести разъяснительные мероприятия с родителями и педагогами, обеспечить тесное взаимодействие с школьными и медицинскими психологами, а также держать на постоянном контроле готовность к летнему оздоровительному сезону. Кроме того, требуется системная работа с институтом уполномоченных по правам ребенка, которая должна быть направлена не только на реагирование, но и на профилактику. Все уполномоченные органы обязаны работать на опережение — мы не можем допустить, чтобы детская безопасность была поставлена под угрозу, — отметил Ермек Кошербаев.

В рамках усиленной профилактической кампании по обеспечению безопасности детей в летний период реализуется комплекс системных мер. Ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, введена административная ответственность за буллинг и принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет. Пресечена работа более 58 тыс. противоправных интернет-ресурсов, включая 11 каналов с признаками вовлечения детей в противоправные действия.

— Каждое четвертое ДТП совершается с участием детей. Поэтому мы усилили транспортный контроль: проверяем все автобусы, перевозящие несовершеннолетних, а полиция готова сопровождать даже один автобус, если это требуется, — подчеркнул заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасного летнего отдыха детей. Акиматам было поручено провести мониторинг детских спортивных площадок на предмет их безопасности, функциональности и оснащенности с закреплением персональной ответственности акимов районов и сел за их жизнь и здоровье. Также поручено провести работу с КСК и ОСИ по разъяснению собственникам квартир необходимости установки блокираторов на окнах для избежания фактов выпадения детей из окон.

Ермек Кошербаев отметил важность обеспечения детей с особенностями в развитии, ограниченными возможностями, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей летним отдыхом и досугом. В этой связи, будет организована работа по межрегиональному сотрудничеству: посещение сакральных мест, достопримечательностей и обмен креативными проектами летней занятости с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей как в пути следования, так и в местах отдыха.

По итогам совещания заместитель Премьер-министра поручил всем уполномоченным государственным органам усилить межведомственное взаимодействие, обеспечить контроль за реализацией намеченных мероприятий на летний период и представить в Правительство обновленные комплексные планы по обеспечению защиты прав и безопасности детей.

ДТП со смертельным исходом с участием детей произошли уже несколько раз: в марте ребенка сбили насмерть на перекрестке в Астане, в Алматы водитель наехал на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, водитель грузовика в Алматы допустил наезд на семилетнюю девочку, в Косшы двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля, двое школьников погибли в ДТП в Западном Казахстане, в Астане во дворе жилого дома на улице Аль-Фараби шестилетний мальчик оказался под колесами грузового автомобиля.