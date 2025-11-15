Семья из Жетысу сохраняет и развивает казахскую породу тазы
В Кербулакском районе области Жетысу живёт семья, фамилия которой хорошо известна любителям национальной породы тазы. Благодаря самоотверженному труду Казакбаевых, воспитанные ими борзые, занимают призовые места даже на международных выставках, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Казахстане немало людей, стремящихся вернуть этой породе заслуженный статус и доказать, что тазы — подлинное достояние казахского народа. Уже несколько десятилетий основным хранителем традиции в крае Жетысу является Орынтай Казакбаев — человек, для которого уход за тазы стал искусством, передаваемым из поколения в поколение.
Орынтай-ата рассказывает, что его первая тазы была потомком знаменитого «Қаска тазы» — собаки из линии казахских борзых.
— Моя первая тазы взяла косулю. Он происходил из древнего рода. С тех пор я не представляю жизни без охоты. Как появлялось свободное время уходил на охоту с тазы. Брал барсука, косулю, а лис и вовсе не сосчитать. Мои тазы брали даже волка, — вспоминает Орынтай Казакбаев.
Семейную традицию продолжила его дочь, Анар Казакбаева. По профессии она учитель сельской школы, но уже пять десятилетий её вторая жизнь — это тазы.
— Помню себя с пяти–шести лет. Забочусь о собаках каждый день: чищу их, лечу, если заболеют. Мы участвуем в выставках, готовим их к показам — работы очень много. Встаю затемно, ведь у меня есть основная работа. А на выходных ухожу с тазы на охоту, — говорит Анар.
Сегодня в питомнике Казакбаевых — несколько десятков породистых собак. У каждой тазы своя родословная, ветеринарный паспорт и четко заданный индивидуальный режим содержания. В рационе — исключительно натуральное питание, основу которого составляет свежее мясо.
Анар отмечает, что качественное кормление напрямую связано с поддержанием здоровья тазы.
— Эта порода требует особого подхода. У каждой собаки — свое имя, характер и даже график. Мы кормим их мясом, следим за физической нагрузкой и здоровьем. Все наши тазы своевременно проходят вакцинацию и получают полноценный уход, — рассказывает она.
Сегодня в области Жетысу зарегистрировано около пятисот собак этой редкой породы. Однако, как отмечает Анар Казакбаева, людей-энтузиастов, которые стараются сохранить древнюю породу для будущих поколений, становится все меньше.
Ранее уже сообщалось, как казахские тазы дебютировали на Всемирной выставке собак в Хельсинки. Тогда Казахстанскую представили восемь тазы.