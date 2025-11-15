Семья из Жетысу сохраняет и развивает казахскую породу тазы

В Казахстане немало людей, стремящихся вернуть этой породе заслуженный статус и доказать, что тазы — подлинное достояние казахского народа. Уже несколько десятилетий основным хранителем традиции в крае Жетысу является Орынтай Казакбаев — человек, для которого уход за тазы стал искусством, передаваемым из поколения в поколение.

Фото из личного архива

Орынтай-ата рассказывает, что его первая тазы была потомком знаменитого «Қаска тазы» — собаки из линии казахских борзых.

— Моя первая тазы взяла косулю. Он происходил из древнего рода. С тех пор я не представляю жизни без охоты. Как появлялось свободное время уходил на охоту с тазы. Брал барсука, косулю, а лис и вовсе не сосчитать. Мои тазы брали даже волка, — вспоминает Орынтай Казакбаев.

Фото из личного архива

Семейную традицию продолжила его дочь, Анар Казакбаева. По профессии она учитель сельской школы, но уже пять десятилетий её вторая жизнь — это тазы.

— Помню себя с пяти–шести лет. Забочусь о собаках каждый день: чищу их, лечу, если заболеют. Мы участвуем в выставках, готовим их к показам — работы очень много. Встаю затемно, ведь у меня есть основная работа. А на выходных ухожу с тазы на охоту, — говорит Анар.

Сегодня в питомнике Казакбаевых — несколько десятков породистых собак. У каждой тазы своя родословная, ветеринарный паспорт и четко заданный индивидуальный режим содержания. В рационе — исключительно натуральное питание, основу которого составляет свежее мясо.

Фото из личного архива

Анар отмечает, что качественное кормление напрямую связано с поддержанием здоровья тазы.

— Эта порода требует особого подхода. У каждой собаки — свое имя, характер и даже график. Мы кормим их мясом, следим за физической нагрузкой и здоровьем. Все наши тазы своевременно проходят вакцинацию и получают полноценный уход, — рассказывает она.

Сегодня в области Жетысу зарегистрировано около пятисот собак этой редкой породы. Однако, как отмечает Анар Казакбаева, людей-энтузиастов, которые стараются сохранить древнюю породу для будущих поколений, становится все меньше.

Ранее уже сообщалось, как казахские тазы дебютировали на Всемирной выставке собак в Хельсинки. Тогда Казахстанскую представили восемь тазы.