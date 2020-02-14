Семитомный сборник «Фараби» презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялась презентация 7-томного сборника «Фараби» известного писателя, драматурга Роллана Сейсенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходило в научном центре «Аль-Фараби» Национальной библиотеки РК Министерства культуры и спорта РК.

Сборник издан в рамках 1150-летнего юбилея великого мыслителя Абу Насыра аль-Фараби при поддержке международного клуба «Абай», Казахского национального университета им. аль-Фараби и Литературного университета народов мира.

«В этом мире можно работать ради Бога и святого человека. Аль-Фараби - это и есть один из святых чудотворцев казахского народа. Эти книги философские и их сложно понять и читать. Поэтому мы сделали их удобными для молодых читателей и студентов. Произведения аль-Фараби невозможно с первого раза понять и воспринимать сердцем. Их понимаешь со временем. Если ты книгу великого мыслителя читал в молодости и повторно ее прочтешь в старости, то ты уже будешь воспринимать ее совсем по-другому. Его труды бесценны и дают большое знание молодому и подрастающему поколению», – сказал Роллан Сейсенбаев.

В мероприятии участвовали известные общественные деятели, представители интеллигенции, поэты и писатели, читатели библиотеки и представители СМИ.

Отметим, научный центр аль-Фараби открылся 6 февраля с целью популяризации духовного и научного наследия выдающегося учителя Востока, философа, ученого-энциклопедиста раннего средневековья Абу Насра аль-Фараби.

Ранее также сообщалось об открытии библиотеки-центра Абу Насра аль-Фараби в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.



