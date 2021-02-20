Семинар-тренинг для гидов проходит в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туристский информационный центр «Turkistan tourism center» управления туризма Туркестанской области проводит с 11 по 23 февраля семинар-тренинг для будущих гидов-экскурсоводов региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Цель семинара-тренинга, который проводится в Туркестане, - улучшение навыков по ознакомлению с туристскими объектами области, подготовка и повышение квалификации гидов-экскурсоводов региона.

Профессиональный гид-экскурсовод, знающий историю региона, историю языка, культуру и традиции казахского народа, оказывает неизгладимое впечатление на гостей. Сегодня в туристической индустрии страны ощущается дефицит квалифицированных кадров, в том числе гидов-экскурсоводов.

На тренинге планируется обучить 50 студентов старших курсов, владеющих в совершенстве казахским, русским, турецким и английским языками. Выпускников в дальнейшем будут продвигать в качестве профессиональных гидов-экскурсоводов, а также внесут их в единый республиканский список.

Участники семинара-тренинга проходят подготовку у заслуженного деятеля туризма доктора исторических наук, профессора Мухтара Ходжи и тренера гида-экскурсовода доцента Майры Рахимбековой.

Результатом обучения станет качественное информирование о туристских объектах региона, увеличение квалифицированных кадров, развитие человеческих ресурсов в сфере туристской индустрии и правильное планирование маршрутов.