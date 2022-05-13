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Семинар по подготовке к референдуму провели для главных редакторов СМИ
13 Мая 2022 20:51

Семинар по подготовке к референдуму провели для главных редакторов СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мероприятии приняли участие 130 человек, передает МИА «Казинформ».

13 мая в рамках Плана по обучению участников республиканского референдума, назначенного на 5 июня, Центральная комиссия референдума совместно с Министерством информации и общественного развития в офлайн и онлайн-форматах провели обучающий семинар для представителей главных редакторов республиканских и региональных средств массовой информации.

В ходе мероприятия даны разъяснения по предмету республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года - проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», особенностям процесса подготовки и проведения, информирования граждан, агитации, опросов общественного мнения, аккредитации СМИ в день референдума, финансирования республиканского референдума, а также ответственности за нарушение законодательства о референдуме.

Спикерами семинара со стороны Центральной комиссии референдума выступили секретарь ЦКР РК Мухтар Ерман, члены ЦКР Сабила Мустафина и Анастасия Щегорцова.

Также на семинаре выступили вице-министр юстиции Алма Муканова, вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова, старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин.

По итогам семинара членами Центральной комиссии референдума и представителями уполномоченных государственных органов были даны исчерпывающие ответы на вопросы участников семинара.


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