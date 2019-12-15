+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Семилетний казахстанец выиграл два «золота» по джиу-джитсу в Москве

15 Декабря 2019 18:00
Поделиться:
Семилетний казахстанец выиграл два «золота» по джиу-джитсу в Москве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7-летний казахстанец Бексултан Мадамин завоевал две золотые медали на крупнейшем международном турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве «Gymnasium Cup XIII», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Путь к «золоту» был нелегким, но приятным - Молдир Мекенбаева выиграла ЧМ по джиу-джитсу
Турнир сильнейших джитсеров Казахстана и Кыргызстана прошел близ Алматы Байконурский спортсмен стал бронзовым призером ЧМ по бразильскому джиу-джитсу в Москве Казахстан стал вторым в Азии по джиу-джитсу

Представитель Алматинской области, выступающий за клуб «Sagadat Batyr - QTT», провел несколько схваток в разделах GI и NO GI. Его соперниками в финале были россияне. В итоге он успешно справился со всеми досрочно и стал победителем в весовых категориях до 24 и 25 кг среди участников серых поясов.

Чемпионат проходил согласно правилам международной Федерации джиу-джитсу - IBJJF. В нем участвовали более 2000 спортсменов разного возраста из 18 стран Европы.

Бексултан Мадамин ранее выигрывал по две золотые медали в Ташкенте, Москве, Алматы и на других международных и республиканских соревнованиях.


«Выражаю огромную благодарность своему тренеру Самату Айтпанбету за то, что готовил меня к этому турниру. Я добился своей цели - стал победителем. Очень старался и рад этому результату. Это у нас последний турнир в этом году. В дальнейшем также буду радовать своих родителей, тренеров и друзей. Хочу посвятить победу своей стране, празднику - Дню независимости РК. Мне вдвойне приятно. Поздравлю всех с праздником!» - сказал Бексултан Мадамин.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Спорт,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив