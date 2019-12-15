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вчера 16:41
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Семилетний казахстанец выиграл два «золота» по джиу-джитсу в Москве
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7-летний казахстанец Бексултан Мадамин завоевал две золотые медали на крупнейшем международном турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве «Gymnasium Cup XIII», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Представитель Алматинской области, выступающий за клуб «Sagadat Batyr - QTT», провел несколько схваток в разделах GI и NO GI. Его соперниками в финале были россияне. В итоге он успешно справился со всеми досрочно и стал победителем в весовых категориях до 24 и 25 кг среди участников серых поясов.
Чемпионат проходил согласно правилам международной Федерации джиу-джитсу - IBJJF. В нем участвовали более 2000 спортсменов разного возраста из 18 стран Европы.
Бексултан Мадамин ранее выигрывал по две золотые медали в Ташкенте, Москве, Алматы и на других международных и республиканских соревнованиях.
«Выражаю огромную благодарность своему тренеру Самату Айтпанбету за то, что готовил меня к этому турниру. Я добился своей цели - стал победителем. Очень старался и рад этому результату. Это у нас последний турнир в этом году. В дальнейшем также буду радовать своих родителей, тренеров и друзей. Хочу посвятить победу своей стране, празднику - Дню независимости РК. Мне вдвойне приятно. Поздравлю всех с праздником!» - сказал Бексултан Мадамин.
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