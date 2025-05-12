РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:16, 11 Май 2025 | GMT +5

    Семилетнего мальчика сбили в Алматы

    В Алматы в микрорайоне Шугыла произошло ДТП с участием ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное ДТП произошло сегодня в 13:30.

    — Водитель автомашины марки Changan, следую по дворовой дороги в южном направлении, в микрорайоне Шугыла, допустил наезд на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в одной из больниц города, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Наурызбайского района.

    Полиция Алматы ранее призвала родителей не оставлять детей без присмотра из-за роста ДТП с их участием.

    Теги:
    ДТП Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают