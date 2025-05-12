21:16, 11 Май 2025 | GMT +5
Семилетнего мальчика сбили в Алматы
В Алматы в микрорайоне Шугыла произошло ДТП с участием ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное ДТП произошло сегодня в 13:30.
— Водитель автомашины марки Changan, следую по дворовой дороги в южном направлении, в микрорайоне Шугыла, допустил наезд на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в одной из больниц города, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.
К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Наурызбайского района.
Полиция Алматы ранее призвала родителей не оставлять детей без присмотра из-за роста ДТП с их участием.