Семилетнего мальчика сбили в Алматы

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное ДТП произошло сегодня в 13:30.

— Водитель автомашины марки Changan, следую по дворовой дороги в южном направлении, в микрорайоне Шугыла, допустил наезд на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть в восточном направлении. В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в одной из больниц города, — проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Наурызбайского района.

Полиция Алматы ранее призвала родителей не оставлять детей без присмотра из-за роста ДТП с их участием.