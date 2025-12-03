РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Семьи погибших шахтеров на руднике «Жомарт» получили помощь в размере десятикратного годового оклада

    Аким области Улытау Дастан Рыспеков рассказал о поддержке, оказанной семьям семерых шахтеров, погибших при обрушении на руднике «Жомарт», передает корреспондент агентства Kazinform.

    апат, шахта
    Фото: акимат ВКО

    — Мы сразу выехали на место, встречались с родственниками погибших. 14 психологов оказывали необходимую психологическую поддержку. Кроме государственных пособий, со стороны корпорации была предоставлена поддержка. Предусмотрена коллективным договором выплата в размере десятикратного годового оклада, каждый член семьи получил, — сообщил аким.

    По информации Дастана Рыспекова, корпорация «Казахмыс» также закрыла все кредиты, которые были у семей погибших, и оплачивает обучение, если в семьях есть студенты. Также предусмотрен ряд других выплат.

    Аким отметил, что спустя пять месяцев после инцидента рудник возобновил работу, за исключением некоторых участков. Он подчеркнул, что в течение двух месяцев проводилась масштабная проверка, по итогам которой были выданы предписания. Они включали научно-исследовательские работы, поставку и монтаж нового оборудования, а также обучение персонала.

    Напомним, в феврале этого года на шахте рудника «Жомарт» произошло обрушение, в результате которого погибли семь человек.

    Теги:
    Улытауская область Промышленность Месторождение
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают