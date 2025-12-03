Семьи погибших шахтеров на руднике «Жомарт» получили помощь в размере десятикратного годового оклада

— Мы сразу выехали на место, встречались с родственниками погибших. 14 психологов оказывали необходимую психологическую поддержку. Кроме государственных пособий, со стороны корпорации была предоставлена поддержка. Предусмотрена коллективным договором выплата в размере десятикратного годового оклада, каждый член семьи получил, — сообщил аким.

По информации Дастана Рыспекова, корпорация «Казахмыс» также закрыла все кредиты, которые были у семей погибших, и оплачивает обучение, если в семьях есть студенты. Также предусмотрен ряд других выплат.

Аким отметил, что спустя пять месяцев после инцидента рудник возобновил работу, за исключением некоторых участков. Он подчеркнул, что в течение двух месяцев проводилась масштабная проверка, по итогам которой были выданы предписания. Они включали научно-исследовательские работы, поставку и монтаж нового оборудования, а также обучение персонала.

Напомним, в феврале этого года на шахте рудника «Жомарт» произошло обрушение, в результате которого погибли семь человек.