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Семейный просмотр исторического фильма  устроят в Павлодаре в День Конституции

27 Августа 2021 21:56
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Семейный просмотр исторического фильма  устроят в Павлодаре в День Конституции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре в День Конституции ученики детской художественной школы устроят выставку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В онлайн-режиме среди воспитанников детско-подросткового клуба «Жигер» проходил конкурс на лучшее видеопоздравление «Менің Қазақстаным». Лучшие работы 30 августа будут опубликованы на страницах социальных сетей», - рассказали в отделе образования Павлодара.

В эти же дни более 12 000 школьников приняли участие в видеопоздравлениях «Конституция - достояние народа Казахстана», в викторине «Ата Заң - кемел келешектің кепілі!», в размещении поздравительных открыток и видеороликов с исполнением патриотических песен, посвящённых Дню Конституции в соцсетях, добавили в гороно.

«Во всех школах состоялись классные часы «Конституция – жаңадәуірдің бастауы - Конституция - начало новой эпохи», консультационные часы «История страны - история народа», заседания круглого стола, посвящённые Дню Конституции, с участием руководителей государственных органов», - рассказали в ведомстве.

В детских садах областного центра более 20 000 детей приняли участие в выставке детских рисунков, в игре-турнире «Құқығым бар - Мои права».

Непосредственно в День Конституции в секциях детско-подросткового клуба «Жигер» состоится семейный просмотр документального фильма «Казахстан - история великих путешествий», учащиеся детской художественной школы представят выставку «Менің Қазақстаным, менің болашағым!». В рамках празднования мероприятий в детской музыкальной школе Павлодара пройдёт праздничный концерт, рассказали в отделе образования.

«В рамках мероприятий, посвящённых Дню Знаний, первого сентября во вторых-одиннадцатых классах пройдут классные часы «Тәуелсіздік жетістіктері - Достижения Независимости». В мероприятиях, посвящённых Дню Конституции, примут участие более 45000 детей, педагогов, родителей», - поделились в ведомстве.


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#Павлодарская область   #Образование   #Конституция  
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Автор:

Антон Гагарин

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