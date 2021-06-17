Семейные и молочно-товарные фермы: как будут развивать животноводство в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является животноводство. О том, в каком направлении будет развиваться эта отрасль в ближайшие годы, рассказали в управлении сельского хозяйства и земельных отношений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Валовый выпуск продукции животноводства с начала года в области составил 77,6 млрд тенге.

«По состоянию на июнь поголовье крупного рогатого скота составляет 528,9 тыс. голов, из них коров 237,6 тыс. голов, рост на 2,7%. Доля численности КРС в производственном секторе от общего поголовья составляет – 41% , в личных подсобных хозяйствах – 59%, - сообщили в сельхозведомстве. — Численность лошадей увеличилось на 8,1%, овец и коз на 2,2%, свиней на 5,1%, птиц на 3,5%. Также увеличилось производство мяса на 4,7%, молока увеличилось на 2,5%».

В регионе животноводством занимается более тысячи сельхозпредприятий, где производится до 30% мяса и молока. Однако с целью насыщения внутреннего рынка молочной продукцией и загрузки имеющихся перерабатывающих мощностей, по области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочно-товарных ферм. 3 молочно-товарные фермы в этом году, остальные - до 2025 года.

«Общая сумма инвестиций на строительство 14 молочно-товарных ферм составит 47,7 млрд. тенге, с созданием 421 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию указанных проектов позволит повысить занятость сельского населения, увеличит объемы производства молока в области до 25%, снизит дефицит сырья для перерабатывающих производств»,- считают в управлении.

Проекты молочно-товарных ферм реализует в регионе в том числе и крупное костанайское предприятие ТОО «Олжа Агро». В частности это 9 проектов - строительство 8 молочно-товарных ферм и завод по производству детского питания.

«Необходимые инвестиции для запуска проекта завода по детскому питанию – 10 млрд. тенге, по строительству 8 ферм – 42 млрд. тенге. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 3 фермы, в 2023 году 5, мощностью 1 200 голов КРС каждая, - отметили в управлении сельского хозяйства . —Строительство завода по производству детского питания начнется в 2021 году, завершится в 2022 году. Мощность переработки молока в год составит около 16 тыс. тонн».

Вместе с тем, вышеуказанным предприятием в области также реализуется программа «1000 семейных ферм».

«Проект реализуется с целью вовлечения сельского населения в отрасль животноводства, обеспечения занятости на селе, созданию коопераций. Стоимость проекта 62 млрд. тенге»,- пояснили в областном профильном ведомстве.

Всего в рамках проекта будет создано более 600 новых рабочих мест. Планируется, что программа даст возможность увеличить поголовье КРС на откорме до 40 тыс. голов бычков. Вместе с тем, увеличится загрузка имеющихся сельскохозяйственных угодий, объемы производства мяса, загрузка мясокомбинатов, объемы экспорта животноводческой продукции.

«За счет реализации отраслевых программ животноводства, модернизации существующих хозяйств и ввода новых инвестиционных проектов все это позволит обеспечить рост численности всех видов скота и птицы и их продуктивности»,- подытожили в управлении.