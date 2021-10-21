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    12:14, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Семейного дебошира, угрожавшего оружием, задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские задержали семейного дебошира, угрожавшего оружием. Об этом сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 октября текущего года в 06.15 часов на канал «102» поступило сообщение от ребенка о том, что папа избивает маму.

    «На данный вызов был направлен автопатруль. По прибытию на место происшествия во дворе дома по улице Ч. Айтматова находилась 45-летняя женщина, которая сообщила, что муж в ходе ссоры избил и выгнал ее. Поднявшись на 3-й этаж, сотрудники полиции постучались в дверь, но в ответ дебошир заявил, что будет стрелять, если кто-то приблизится. В этот момент в квартире находились трое несовершеннолетних детей», - сообщили в полиции.

    Отмечается, что принятыми мерами стражами порядка задержан 39-летний нарушитель, у которого изъято официально зарегистрированное гладкоствольное оружие.

    Мужчина доставлен в полицию, его действиям будет дана соответствующая правовая оценка. По данному факту, как уточнили в департаменте полиции, начато досудебное расследование.


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