Семейная пара выиграла зимний забег в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел Зимний забег – первое в этом году городское сезонное беговое соревнование с участием 1 500 человек в возрасте от 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первыми на марафоне стартовали участники детской дистанции на 3 км. Лидерами среди юных участников стали алматинцы Константин Вильгельм (14 лет) и Ярослава Салагаева (10 лет).

Победителями на основной дистанции стала семейная пара из Алматы: Алексей Гусаров, с финишным временем 33 минуты и 4 секунды, и Дана Гусарова, пришедшая на финиш через 5 минут после супруга. Тройки лидеров среди мужчин и женщин раздели между собой призовой фонд в размере 200 000 тенге.

Также определились победители в возрастных категориях. Впервые на сезонных забегах выделена категория для участников старше 60 лет. На старт вышло 19 ветеранов спорта. Лидером стали Турдумамат Абдазов (63 года, Бишкек) и Любовь Ассанова (62 года, Темиртау).

«Бег зимой – это особый вид спорта. Не так просто заставить себя делать что-либо в такую погоду. Однако полторы тысячи участников сегодня показали, что спорт актуален в любое время года. Любителей бега становится все больше. Тем не менее, каждому спортсмену всегда следует обращать внимание на экипировку, обувь, свое самочувствие. Главное, чтобы бег был по-настоящему полезен», - сказала директор фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

По данным организаторов также продолжаются бесплатные беговые тренировки для подготовки к «Алматы марафону», который в этом году пройдет 19 апреля. На старте планируется собрать порядка 18 000 спортсменов-любителей со всего мира.