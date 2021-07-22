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Семейная пара сбывала наркотики в Туркестанской области

22 Июля 2021 09:46
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Семейная пара сбывала наркотики в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали семейную пару, подозреваемую в наркосбыте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Управлением по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области пресечена преступная деятельность супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических средств. Оперативники получили информацию о том, что в Сайрамском районе некие жители занимаются сбытом наркотиков. Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц.

В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали семейную пару наркосбытчиков. При обыске полицейские обнаружили у мужчины пакет, а у его супруги сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство со специфическим запахом. Согласно экспертизе, изъятые наркотические средства оказались «высушенной марихуаной» общим весом более 25 грамм.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанные супруги являются жителями Сайрамского района, причастные к наркосбыту в двух районах Туркестанской области. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Борьба с наркотиками  
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