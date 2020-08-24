Семейная пара напала на полицейского в Сарыагаше

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что приглашенные гости устроили в его доме пьяный дебош, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции области.

По словам потерпевшего, после употребления алкоголя семейная пара гостей начала браниться нецензурными словами. Хозяину дома пришлось вызвать полицейских.

Когда прибывшие на месте происшествия участковые инспекторы полиции постарались выяснить обстоятельства дела, дебоширы стали нецензурно выражаться. Несмотря на требования полицейских, нарушители не подчинились, продолжили выказать грубое неповиновение и сорвали с участкового инспектора погоны. Семейную пару задержали и доставили в отдел полиции Сарыагашского РОП.

В отношении мужа и жены начали досудебное расследование по статье 378 УК РК «Оскорбления представителя власти». В настоящее время собранные материалы с обвинительным актом направили в суд для принятия процессуального решения.

За применение силы в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность, напоминают полицейские Туркестанской области.