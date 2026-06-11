«Семей» и «Кайрат» разыграют титул чемпиона Казахстана по футзалу

В первенстве Казахстана по футзалу завершилась полуфинальная серия плей-офф. Победителем первой полуфинальной пары стал «Семей», в трех матчах обыгравший «Атырау» (6:0, 3:1 дома и 7:0 в гостях), во втором полуфинале алматинский «Кайрат» также одержал три победы в трех матчах над «Актобе» (7:5, 7:4 дома и 5:2 в гостях).

Таким образом, титул чемпионов Казахстана разыграют «Семей» и «Кайрат». Первые две игры финальной серии плей-офф состоятся 19 и 20 июня в Семее, еще одна игра запланирована на 25 июня в Алматы. За счет более высокого места в таблице регулярного сезона «Семей» получил преимущество своей площадки. Для завоевания титула чемпиона страны команде нужно одержать в серии три победы над соперником, если трех матчей для этого не хватит, то будет назначены дополнительные игры.

Ранее сообщалось, о смене главного тренера в «Кайрате» перед серией плей-офф.