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    23:00, 27 Май 2021 | GMT +6

    Семеро детей погибли на водоемах с начала года в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала года на водоемах погибли 10 человек, из них 7 детей. Чтобы избежать несчастных случаев, родители должны усилить контроль над своими детьми. Об этом на брифинге сообщил начальник управления департамента по чрезвычайным ситуациям региона Канат Карабалаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    По его словам, в целом в регионе уточнено 20 мест для купания. А эти трагические события происходят в зонах, где купание запрещено. За последние 5 лет на водоемах области погибли 252 человека, из них 140 детей, 112 взрослых.

    «Во избежание инцидентов департаментами по чрезвычайным ситуациям и полиции, активистами МК «Jas Otan» в выходные и праздничные дни проводятся регулярные рейды. Тем не менее, купающиеся должны помнить о мерах безопасности», - сказал Канат Карабалаев.

    По области насчитывается около 3 тысяч рек и каналов общей протяженностью более 15 тысяч километров. Из них 158 - опасная территория, где могут утонуть люди.


    Теги:
    МЧС Туркестанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Происшествия Молодежь
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