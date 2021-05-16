Семеро человек спасли из горящего здания в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семь человек спасли из горящего здания в Алатауском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

16 мая в 5:52 утра силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в мкр «Карасу», Северное кольцо, д. 158. По прибытии в 6:00 обнаружено горение открытым пламенем подвального помещения двухэтажного здания с мансардой.

В нарушение требований правил пожарной безопасности, под навесом, вплотную пристроенном к зданию, осуществлялось складирование пиломатериалов, картонных коробок и других элементов корпусной мебели. Быстрому распространению пожара способствовала высокая пожарная загрузка в мебельном цехе цокольного этажа. В помещениях образовался плотный едкий дым, высокая температура, что заблокировало пути эвакуации. Пламя угрожало охватить все здание.

В ходе разведки и тушения звеном газодымозащитной службы с мансарды по трехколеннной пожарной лестнице было спасено 6 человек. Шестого пожарные спасли из самой дальней задымленной комнаты, разбудив ото сна.

«Первым на месте пожара оказался проезжавший рядом сотрудник ДЧС города Алматы. Несмотря на свободное от несения службы время, Чистяков Александр незамедлительно приступил к спасению людей. До прибытия первых пожарных подразделений он и еще трое очевидцев сорвали решетку с окна цокольного этажа и спасли мужчину, затем эвакуировали припаркованные машины, мешающие проезду техники. Всем семерым спасенным была своевременно оказана медицинская и психологическая помощь бригадой Центра медицины катастроф МЧС РК», – сообщили в ДЧС.

На тушение пожара поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на водоисточники, дополнительно водовозами «Алматы Су» организован подвоз воды к месту пожара для снижения концентрации продуктов горения, внутри здания задействован пожарный Автомобиль дымоудаления, в том числе и пожарный автопоезд. Принятыми мерами с места пожара спасены 7 человек. Отстояли от огня здание с товарно-материальными ценностями.

Задействовано 41 человек личного состава, 12 единиц техники ДЧС города Алматы. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. За грубое нарушение правил пожарной безопасности владелец здания привлечен к административной ответственности согласно ст. 410 КРК об АП.