Семена томатов с вирусом попали в Казахстан из России

Столичные госинспекторы по карантину растений обнаружили опасный вирус в семенах томатов, импортированных в Казахстан из России. Ввоз зараженной продукции на территорию столицы был запрещен, и в последующем продукция была уничтожена путем сжигания на территории «НТП Kazecotech», передает агентство Kazinform со ссылкой на территориальную инспекцию Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по Астане Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, в ходе карантинного фитосанитарного контроля на ФКП «ЖД Астана» госинспекторами по карантину растений был выявлен опасный карантинный объект-вирус коричневой морщинистости плодов томата, а именно на подкарантинной продукции - семена томатов, в количестве 108 мест 2700 штук, запакованных в бумажные пакеты, завезенных из Российской Федерации.

- Ввоз зараженной продукции на территорию столицы был запрещен и в последующем было уничтожено путем сжигания в специализированном печи на территории «НТП Kazecotech».Вирус коричневой морщинистости плодов томата (тобамовирус, ToBRFV) сохраняется на семенах и легко передается контактным способом. Данный вредитель не представляет угрозы для здоровья человека. Серьезный риск он предоставляет для продукции семейства пасленовых, так как способен погубить до 80% урожая, - пояснили в ведомстве.

По вышеуказанному факту, был составлен административный материал, на собственника продукции согласно пункта 1 части 2 статьи 400 Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф на сумму 103 376 тенге - 40 МРП.

- Также были уничтожены путем сжигания срезы цветов розы, хризантемы и гипсофилы в общем количестве 1320 штук, происхождением страны Кения, зараженный западный цветочным трипсом. Согласно пункта 1 части 2 статьи 400 Кодекса об административных правонарушениях были составлены административные материалы и наложены штрафы на собственников продукции на общую сумму 251 056 тенге, - добавили в пресс-службе.

Как пояснили госинспекторы, западный цветочный трипс повреждает более 250 видов растений. Вредитель питается соком растительных клеток. То есть ухудшается качество продукции и снижается урожайность. При массовом распространении карантинного объекта вызывает массовое увядание и гибель растения. Кроме того, вредитель является еще и переносчиком опасного вируса томата, но не представляет угрозы для здоровья человека.