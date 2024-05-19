Семь жителей СКО распространяли фейки во время паводков

Полицейские еще раз предупредили североказахстанцев, что за распространение фейков грозит наказание. Семь жителей региона уже привлекли к ответственности за обнародование недостоверной информации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.

21 апреля в Instagram распространилось видео с Сергеевского водохранилища. В нем говорилось, что перелив через плотину составляет четыре метра. Распространителем информации стал 25-летний петропавловец. Полицейским она рассказал, что про уровень перелива он услышал от прохожих.

Также к ответственности привлекли 27-летнюю жительницу Петропавловска. В своем голосовом сообщении она сказала, что учителя в школе, где расположен пункт временного размещения населения, воруют гуманитарную помощь. Информация разлетелась в чатах WhatsApp, а потом — в Tiktok. Директор школы написала заявление на обидчицу. После проверки выяснилось, что информация оказалась ложной. По решению суда женщине выписали штраф в 10 МРП — 36 920 тенге. Похожие сведения распространял ещё один горожанин. За публикацию ложной информации петропавловца оштрафовали на 73 840 тенге.

Еще один факт — информация о том, что во время паводка погибли два ребенка. Ее автор — 20-летняя жительница Петропавловска. Девушку полицейские нашли и привлекли к ответственности.

К административной ответственности привлекли и 47-летняя горожанку, которая сняла на видео, как волонтеры на заднем дворе одного из административных зданий грузят провизию в машину.

— Женщина решила, что стала свидетелем воровства волонтерами гуманитарной помощи. Однако о своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp, где она состоит. Проверив сообщение, полицейские установили, что якобы похищенная провизия на самом деле отправилась в село Большая Малышка Кызылжарского района, — рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Ответит за дезинформацию и 20-летний автор сообщение о якобы появившихся вместе с водой в подтопленном районе Подгоры в Петропавловске волков и диких кабанов.

— Согласно части 3 статьи 456-2 Кодекса РК об административных правонарушениях «Размещение, распространение ложной информации», им грозит штраф до 20 месячных расчетных показателей, — сообщили в ДП СКО.

13 мая в социальных сетях был опубликован пост о том, что якобы после оценки ущерба при паводках 47-летний мужчина совершил суицид. За размещение, распространение ложной информации, в отношении 50-летнего жителя города собран административный материал. В порядке сокращенного производства ему назначен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.

Даже после схода большой воды сотрудники полиции мониторят соцсети. Ранее аким города Петропавловска Серик Мухамедиев в своих соцсетях призвал жителей доверять только информации от официальных источников.