АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов направил телеграмму с соболезнованием семьям детей, погибших в селе Ортакшыл Махамбетского района в результате пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям детей, погибших при пожаре в селе Ортакшыл Махамбетского района. Это страшная трагедия не только для этих семей. Все жители области скорбят и выражают сочувствие родителям. Акиматом Атырауской области будет оказана материальная помощь семьям погибших детей. Выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие», - говорится в телеграмме акима области.

Как ранее сообщалось, в результате возгорания сена в Махамбетском районе Атырауской области погибли трое детей. Начато досудебное расследование.