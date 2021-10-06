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    14:48, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Семьям погибших при пожаре детей окажут помощь - аким Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов направил телеграмму с соболезнованием семьям детей, погибших в селе Ортакшыл Махамбетского района в результате пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «Выражаю глубокие соболезнования семьям детей, погибших при пожаре в селе Ортакшыл Махамбетского района. Это страшная трагедия не только для этих семей. Все жители области скорбят и выражают сочувствие родителям. Акиматом Атырауской области будет оказана материальная помощь семьям погибших детей. Выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие», - говорится в телеграмме акима области.

    Как ранее сообщалось, в результате возгорания сена в Махамбетском районе Атырауской области погибли трое детей. Начато досудебное расследование.


    Теги:
    Атырауская область Пожар Происшествия, ЧС Происшествия
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