Семьям погибших при перестрелке в Алматы окажут помощь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших в результате перестрелки в Алатауском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе. Город окажет всю необходимую помощь и поддержку», - написал в своем аккаунте в сети Twitter аким города.





20 сентября, около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Ранее заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

В сети появилось видео момента захвата стрелка.