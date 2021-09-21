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    22:16, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Семьям погибших при перестрелке в Алматы окажут помощь

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших в результате перестрелки в Алатауском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе. Город окажет всю необходимую помощь и поддержку», - написал в своем аккаунте в сети Twitter аким города.


    20 сентября, около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

    В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

    Ранее заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

    Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

    В сети появилось видео момента захвата стрелка.


    Теги:
    МВД РК Стрельба в Алматы Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Акимат Бакытжан Сагинтаев Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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