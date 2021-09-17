Семьям погибших на военном складе в Жамбылской области пожарных вручили госнаграды

ШЫМКЕНТ-ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил спасателей и военных, которые участвовали в тушении пожара на военном складе в Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе рабочего визита в город Шымкент и аким города Мурат Айтенов вручили орден «Айбын» ІІІ степени брату Турманова Жанибека Джасузакулы, пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 Службы пожаротушения и аварийно-спасательной работы ДЧС Жамбылской области. Церемония вручения состоялось в первой половине дня в департаменте по чрезвычайным ситуациям г. Шымкента.

Во второй половине дня Юрий Ильин прибыл в город Тараз Жамбылской области. Министр по ЧС и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вручили государственные награды родственникам погибших огнеборцев Службы пожаротушения и аварийно-спасательной работы ДЧС Жамбылской области.

За проявленные мужество и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга орденом «Айбын» І степени посмертно награждены Заикин Сергей Владимирович - начальник караула пожарной части № 3, орденом «Айбын» ІІІ степени Әділбек Әділет Қанатбекұлы и Кеңес Әліби Бексұлтанұлы - пожарные-спасатели пожарной части № 4, Қуатбек Ғафан Жомартұлы - водитель-сотрудник специализированной пожарной части № 1 Службы пожаротушения и аварийно-спасательной работы ДЧС Жамбылской области.

Участники мероприятия почтили память огнеборцев, погибших в результате взрыва, минутой молчания.

Юрий Ильин выразил слова соболезнования родным и близким погибших пожарных в результате трагической ситуации, произошедшей в Жамбылской области. Он отметил, что сотрудниками органов гражданской защиты в дальнейшем также будет оказана поддержка их семьям, а детям содействие при поступлении по их желанию в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв. Число погибших в результате взрыва достигло семнадцати человек. Из них 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор.