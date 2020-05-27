Семьям погибших на блокпосте полицейских выделят по квартире в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семьям погибших на блокпосте полицейских в Алматы выделят квартиру. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким выразил соболезнование семьям и родным полицейских.

«Мы не остались в стороне, провели работу. Две квартиры сейчас выделяются при поддержке наших предпринимателей семьям погибших сотрудников полиции. Также будет оказана всемерная поддержка в части финансовой поддержки всех вопросов, которые ставится родственниками», - добавил аким.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских.

Позже стало известно, что водитель автомобиля, протаранивший блокпост, ранее имел отношение к правоохранительным органам.

Третий пострадавший полицейский находится в реанимации.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.