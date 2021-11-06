Семья отравилась угарным газом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы семья из четырех человек отравилась угарным газом из-за трещин в печи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС города сообщили, что неисправность отопительной системы – основная причина случаев, связанных с отравлением угарным газом, приводящих к непоправимой беде.

«5 ноября в 08:30 в управление кризисными ситуациями ДЧС г.Алматы поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурлытау Бостандыкского района, из-за неисправности печи на твердом топливе получили отравление угарным газом семья из четырех человек (квартиросъемщики). Женщина 1981 года рождения (40 лет), мать троих детей от госпитализации отказалась, однако ее дети 20 и 12-летние сыновья, а также 11-летняя дочь госпитализированы в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести (ЦДНМП). В ходе обследования установлено, что в печи имелись трещины и щели, из-за которых в помещение мог попасть угарный газ», - пояснили в ДЧС.

Ранее, 3 октября, в ходе обхода частного жилого сектора в этом районе, сотрудниками Бостандыкского управления по ЧС ДЧС Алматы была проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил безопасности в отопительный период.

«В соответствии с ст. 410 части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях, а именно, за нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления на твердом топливе квартиросъемщик дома привлечен к административной ответственности», - добавили в ведомстве.

По данным врачей, состояние детей удовлетворительное. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ДЧС отметили, что для своевременного предупреждения непредвиденных трагических последствий, необходимо выполнять простые правила пожарной безопасности:

Домовладельцы должны очищать дымовые трубы, дымоходы отопительных печей от сажи не реже:

- одного раза в три месяца – для отопительных печей;

- одного раза в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия.

«На чердаках, в которых проходят дымовые каналы, все дымовые трубы и стены подвергаются побелке. Опасно эксплуатировать печи, имеющие трещины, повреждения кладки. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям», - предупредили спасатели.