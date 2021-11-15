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Семья из трех человек погибла в Алматинской области

15 Ноября 2021 17:59
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Семья из трех человек погибла в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Три человека из одной семьи погибли в аварии на трассе «Талдыкорган-Уштобе», передает корреспондента МИА «Казинформ».

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Информация о пропаже трех человек появилась в Сети. «14 ноября три человека пропали на автомобиле «Skoda Superb» с госномером 167 KSY 05. Выехали из Алматы в город Уштобе. После того, как проехали арку Талдыкорган в 19:00 на связь не выходили», - сообщалось в Instagram.

Позже в этой же группе проинформировали, что машину обнаружили в болоте в перевернутом виде по трассе в сторону Уштобе.

В департаменте полиции Алматинской области уточнили, что 15 ноября в УП г.Талдыкорган поступило сообщение от 27-летнего жителя Каратальского района о том, что 14 ноября около 17 часов уехали на своем транспортном средстве марки «Skoda Superb» его родители и сестра и пропали вез вести.

«В этот же день сотрудниками полиции по автодороге «Талдыкорган-Уштобе» обнаружена опрокинутая автомашина «Skoda Superb». По предварительным данным, 60-летний водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель и его пассажиры в возрасте 47 и 19 лет скончались на месте. В настоящее время по факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе департаменте полиции Алматинской области.


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#Алматинская область   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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