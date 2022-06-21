Семья из 4 человек погибла в пожаре в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Женщина с двумя взрослыми детьми и внучкой погибла в пожаре в Житикаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 июня в 01:54 на пульт связи пожарной части №12 Житикары от помощника дежурного отдела полиции Житикаринского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Комсомольская.

Очевидец позвонил в службу 102 и сообщил, что открытым пламенем горит жилой дом.

«Пожарный расчет, прибывший к месту вызова в 01:58, приступил к тушению огня. На площади 50 квадратных метров открытым пламенем горела деревянная веранда, частично помещение прихожей и натяжной потолок по всему периметру дома. Пожар удалось локализовать в 02:26, а затем ликвидировать в 02:54. На месте происшествия в ходе тушения обнаружены тела хозяйки дома 1959 года рождения, ее сына 1983 года рождения, дочери 1986 года рождения и внучки 2020 года рождения. Причина пожара и смерти граждан устанавливаются», - сообщили в ДЧС.

На месте пожара работают дознаватели и специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории областного ДЧС.