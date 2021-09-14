Семья из 22 человек приняла участие в онлайн переписи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В селе Карабулак Сайрамского района Туркестанской области семья Абдазимовых прошла перепись населения в режиме онлайн. В составе этой семьи - 22 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

«У меня семеро детей - четыре мальчика, три девочки. Всего дома сейчас - 22 человека. Мы проходим перепись онлайн на всех 22 человек. И всех соотечественников призываем пройти перепись онлайн», - говорит глава семьи Абдулаким Абдазимов.

В одном доме с аксакалом живут его сыновья со своими супругами и 12 внуков. Дочери вышли замуж и живут отдельно, но и они последовали примеру отца и прошли перепись в онлайн-формате.

По состоянию на 9:00 часов 14 сентября, онлайн перепись прошли 2 465 217 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 2 123 896 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 244097, еще 97224 респондентов ответили на вопросы переписи, используя приложение Aitu.

По итогам 13 дней лидирует Алматинская область. 252149 жителей региона получили уведомления о прохождении. В городе Алматы зарегистрировано 224842 человек. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 204546 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангыстауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 56926 и 53781 человек соответственно.

Если считать по доле охваченного онлайн переписью населения конкретного региона, то лидирует Кызылординская область. Здесь зафиксирован охват 24,9% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 823052 человек). На втором месте Западно-Казахстанская область. Здесь данный показатель достиг 19,8% (по состоянию на 1 августа в регионе проживают 749754 человек).

«Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. В Казахстане каждый важен!», - сообщают в Бюро национальной статистики.