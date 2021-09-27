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    14:33, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Семья барсов попала в объектив фотоловушки в нацпарке «Алтын-Эмель»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В национальном парке «Алтын Эмель» фотоловушки зафиксировали прогулки семьи снежных барсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впервые в истории страны зафиксирован новый устойчивый ареал (воспроизводственное ядро по-научному) обитания барсов в данном нацпарке в Казахстане, с оценочной популяцией в 10 особей. Кроме того, новый ареал является уникальным вследствие гор высотой 1000-1200 метров, до этого считалось, что снежные барсы обитают в горах свыше 4000-5000 метров», - написал на странице в Facebook директор Snow Leopard Foundation Арман Кашкинбеков.

    Он добавил, что фотоловушки были установлены месяц назад.

    «Спустя месяц зафиксирован 100% результат! На первых уникальных кадрах с фотоловушек есть кадр самки снежного барса с тремя барсятами. Спасибо нашим партнерам из Института Зоологии МОН РК и МЭГПРРК за проводимую совместную работу», - добавил Арман Кашкинбеков.



    Теги:
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