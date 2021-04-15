Семь тысяч дольщиков получат квартиры в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что в 2021 году 7 тысяч дольщиков получат свои квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Практически каждый долгострой состоит из нескольких многоквартирных жилых комплексов, что существенно увеличивает объём работ. Количество дольщиков только на одном объекте долевого строительства исчисляется сотнями.

Сегодня посетил такие проблемные долгострои как ЖК «Багыстан» и «Алтын шар 2», где свое жилье ожидают 1 тыс. 112 дольщиков. Благодаря принятым мерам сдвинули строительство данных ЖК с «мертвой точки», объекты были заморожены. Тем не менее, сделал замечание, что темпы строительства ведутся не на должном уровне. Поручил составить обновлённый график сдачи домов и увеличить темпы строительства! Стройкомпания должна подтянуться, так как все имеющиеся барьеры мы сняли, решили ряд системных вопросов. Оба ЖК планируем достроить и сдать в эксплуатацию в текущем году.

К примеру, по ЖК «Багыстан» была проделана колоссальная работа. Привлекли инвестора, подвели наружные и внутренние инженерные сети, возобновили работу домостроительного комбината «GLB». Также построили дорогу, установили светофоры и т.д.

В позициях №«1» и №«3» установлены витражи, окна, подведены инженерные сети (вода, электричество, свет, канализации). По позиции №«1» рабочие приступили к внутренней отделке. Поручил выдать ключи по позиции №«1» в текущем месяце. Остальные позиции также поручил завершить до конца текущего года.

Погода улучшается, поручил приступать к благоустройству территории.

Решение проблем домостроительного комбината «GLB» также помогло нам сдвинуть с «мёртвой точки» строительство ещё одного долгостроя - ЖК «Алтын шар». Сперва сдадим «Алтын шар 2», затем «Алтын шар 3».

У ДСК была задолженность перед кредиторами и работниками предприятия на сумму порядка 600 млн тенге. Благодаря принятым государством мерам долги были погашены, возобновлена работа самого комбината. Все эти меры были приняты ради того, чтобы дольщики смогли уже заехать в свои долгожданные квартиры. Кроме того, ДСК также задействовали в строительстве соцжилья.

По поручению руководства страны ведется системная работа по долгостроям. За полтора года количество долгостроев сократили более чем в два раза. В текущем году планируем выдать ключи от долгожданных квартир ещё 7 тыс. дольщиков», - сообщил аким столицы.

Фото: Александр Куприенко