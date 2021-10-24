Семь студенческих общежитий построят до 2025 года в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Дорожной карты в Акмолинской области до 2025 года планируется строительство семи общежитий на 2700 мест для студентов вузов и колледжей. Проводимую работу обсудили на заседании Общественного совета по поддержке молодежи при акмолинском областном филиале партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Акмолинской области, а особенно в городе Кокшетау, перед студентами наиболее остро стоит вопрос обеспечения жильем.

По словам руководителя отдела объектов социальной сферы управления строительства Акмолинской области Нияза Байгожина, на 2021 год запланировано строительство общежития на 300 мест для высшего технического колледжа города Кокшетау. На текущий год за счет целевых трансфертов из Национального фонда выделено с учетом уточнения 208,1 млн тенге, из которых на 1 октября текущего года освоено 106,7 млн тенге. «Планируемый ввод в эксплуатацию - 2022 год. В связи с протокольным поручением Р.В. Скляра от 24 июня текущего года по удорожанию строительных материалов, 20 октября текущего года получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы», - отметил спикер.

Реализация проекта началась еще в 2020 году подрядной организацией ТОО «Казбайлық Астана». Однако из-за неисполнения обязательств договор с генподрядной организацией был расторгнут. В 2020 году было выделено и освоено лишь 10 млн тенге.

На 2021 год запланировано также строительство двух общежитий. Первое - общежитие на 300 мест для высшего колледжа культуры имени Акана серэ в городе Кокшетау.

«На 2021 год для строительства выделено с учетом уточнения 177,8 млн тенге. На 1 октября текущего года освоено 108 млн тенге. Генподрядчик – ТОО «NAK Construction». Ведется корректировка проектно-сметной документации. Планируемый ввод в эксплуатацию - 2022 год», - добавил Н. Байгожин.

Второй проект - строительство общежития на 300 мест для кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа имени Ж. Мусина. С учетом уточнения на текущий год на это выделено 260,8 млн тенге. На 1 октября текущего года освоено 118 млн тенге. Генподрядчик – ТОО «NAK Construction». Планируемый ввод в эксплуатацию - 2022 год.

В 2020 году университет им. А. Мырзахметова за счет собственных средств уже построил общежитие на 590 мест.

О строительстве пятиэтажного общежития на 500 мест в НАО КУ им. Ш. Уалиханова рассказала проректор Жайлагуль Сагындыкова.

«Для реализации третьей инициативы Главы государства по улучшению условий проживания студенческой молодежи подана заявка на 1000 мест в АО «Финансовый центр» МОН РК. На строительство общежития утверждена дорожная карта до 2022 года. В 2019 году для строительства общежития на 500 мест университетом проведены инженерно-изыскательские, геодезические, геологические работы. На подключение к городским сетям водопровода-канализации, электричества и отопления получены технические условия снабжающих организаций города Кокшетау», - отметила спикер.

В апреле прошлого года было получено заключение государственной экспертизы с общей сметной стоимостью 1 млрд 520 млн 878 тысяч тенге. Реализация проекта планируется вестись по методу ГЧП. Планируемая дата начала работ - февраль 2022 года. Планируемая дата завершения - февраль 2024 года.

По словам заместителя руководителя управления образования Акмолинской области Валерия Гамазова, остро проблема с нехваткой общежитий стоит и по колледжам региона.

«Так, многопрофильный колледж гражданской защиты на сегодня обучает почти 2600 студентов, 1800 из них - иногородние. Общежитие, которое смог предоставить колледж, – на 133 места. 760 снимают жилье, более 900 живут у родственников. Иными словами, потребность огромная», - привел пример спикер.

Аналогичная ситуация складывается со студентами казахского гуманитарно-технического колледжа, высшем колледж «Арна», колледже при НАО КУ им. Ш. Уалиханова, высшем медицинском колледже.

Как добавил напоследок В. Гамазов, по квалификационным требованиям, которые предъявляются к колледжам, необходимо наличие собственного или арендуемого общежития, которое закрывает не менее 30% потребности. При аккредитации заведений этот вопрос может привести к приостановке лицензии и даже ее отзыву.