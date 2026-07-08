Семь социально значимых продуктов подешевели в Казахстане

В Казахстане зафиксирована недельная дефляция на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). По данным Бюро национальной статистики, за период с 24 июня по 1 июля индекс цен на СЗПТ составил 99,9%, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

За отчетную неделю цены снизились на семь видов товаров.

Наиболее заметно подешевели помидоры — на 8,5% и огурцы — на 8,3%. Также снизились цены на яйца — на 1,5%, яблоки — на 1,1%, свежую, охлажденную и мороженую рыбу — на 0,4%, подсолнечное масло — на 0,2% и кефир — на 0,1%.

При этом цены на рис, хлеб и молоко за неделю не изменились.

Рост цен зафиксирован по 21 товарной позиции. Наиболее существенно подорожала капуста — на 7,9%, лук и картофель — на 1,9%, сахар — на 1,6%. По остальным товарам увеличение цен составило менее 1%.

В региональном разрезе за неделю рост цен отмечен в четырех регионах: в Акмолинской области — на 0,2%, в Атырауской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях — на 0,1%.

В Астане, Алматы, Карагандинской и Жамбылской областях индекс цен сохранился на уровне 100%.

Снижение цен зарегистрировано в 12 регионах. Наибольшая дефляция отмечена в Кызылординской области — 0,9%. В Актюбинской, области Улытау, Костанайской и Туркестанской областях цены снизились на 0,3%, в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях — на 0,2%, в Шымкенте, Павлодарской, Абайской и Жетысуской областях — на 0,1%.

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что совместно с заинтересованными государственными органами продолжается работа по контролю за ценообразованием и обеспечению внутреннего рынка.

С начала года проведено 581 заседание региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, вынесено 2 434 административных постановления за превышение предельной торговой надбавки, проанализировано более 26,5 тысячи товарных цепочек, по которым выявлено 3 816 рисков нарушений.

Для насыщения внутреннего рынка продолжаются поставки плодоовощной продукции. Через АО «КТЖ-Экспресс» поставлено около 28,9 тысячи тонн картофеля, 8,6 тысячи тонн моркови, 4,7 тысячи тонн лука и 200 тонн капусты.

Кроме того, действуют меморандумы по обеспечению стабильных цен на помидоры и огурцы, яйца, подсолнечное масло и говядину. С начала года в стране также проведено более 3 980 сельскохозяйственных ярмарок, на которых продукция реализуется по ценам производителей.

Как изменились оптовые цены на продукты в Казахстане за год — читайте здесь.