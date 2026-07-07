Как изменились оптовые цены на продукты в Казахстане за год

Средние оптовые цены на некоторые продукты питания в Казахстане снизились за год. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, например, картофель в июне 2026 года стоил 241 тенге за килограмм, тогда как годом ранее его средняя цена составляла 279 тенге. Также немного снизилась стоимость моркови – с 330 до 323 тенге за килограмм.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на оптовом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика: одни продукты стали дороже, другие сохранили стабильные цены или показали снижение.

Наибольшие изменения среди продуктов коснулись мясной продукции. Средняя цена говядины выросла с 3 199 до 3 779 тенге за килограмм. Куры подорожали с 1 060 до 1 286 тенге за килограмм, а вареная колбаса и сосиски – с 1 916 до 2 419 тенге за килограмм.

В молочной категории также отмечен рост цен. Обработанное молоко подорожало незначительно – с 596 до 600 тенге за литр. Средняя стоимость творога увеличилась с 2 407 до 2 907 тенге за килограмм, сметаны – с 1 909 до 2 313 тенге, сливочного масла – с 4 174 до 5 100 тенге за килограмм.

При этом некоторые продукты изменились незначительно. Цена сахара-песка выросла с 416 до 425 тенге за килограмм, подсолнечного масла - с 790 до 840 тенге за литр, муки - с 252 до 280 тенге за килограмм.

Из круп и бакалеи рис в июне 2026 года стоил 473 тенге за килограмм против 534 тенге годом ранее, а гречневая крупа - 442 тенге за килограмм.

Стоит отметить, годовая продовольственная инфляция снизилась с 13,5% в декабре 2025 года до 10,7% в мае текущего года.