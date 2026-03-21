Семь символов Наурыза: от наурыз коже до алтыбақан

Наурыз коже — символ достатка

Одним из главных символов Наурыза и праздничного дастархана считается Наурыз коже. По традиции, его готовят из семи ингредиентов, каждый из которых символизирует жизненные ценности — благополучие, здоровье и изобилие. Считается, что тот, кто попробует Наурыз коже в праздничный день, будет удачлив и счастлив весь год.

Юрта — символ дома и единства

Во время народных гуляний на площадях устанавливают юрты. Это традиционное жилище кочевников. Юрта символизирует семейный очаг, единство и преемственность поколений. Внутри часто накрывают праздничный дастархан и принимают гостей.

Казахская юрта состоит из трех деревянных элементов: решеток «кереге», составляющих стены, жердей «юк» (или «уук»), образующих купол, и круглого обода «шанырак», служащего вершиной юрты, потолочным окном и отверстием для выхода дыма.

Қазан — символ общего достатка

Неотъемлемой частью праздника является казан, в котором готовят еду для всей семьи и гостей. В Наурыз в казане варят Наурыз коже и другие блюда. Он символизирует щедрость, гостеприимство и изобилие.

Бата — символ благословения

Важной традицией праздника считается Бата — благословение старших. Старейшины произносят добрые пожелания, желая людям здоровья, счастья и достатка. Считается, что бата приносит удачу и благополучие на весь год.

Көкпар — символ силы и смелости

Во время празднования Наурыза часто проходят народные игры, одной из самых известных является көкпар. Это древнее состязание всадников, демонстрирующее силу, ловкость и выносливость. Суть игры заключается в борьбе всадников за тушу козла: необходимо поднять её с земли на скаку, удержать и забросить в ворота соперника, демонстрируя силу, ловкость и мастерство управления конем.

Қыз қуу — символ любви и молодости

Еще одной популярной народной игрой является кыз қуу, что переводится как «догони девушку». В этой игре юноша пытается догнать девушку на лошади, а если ему это не удается, она может догнать его и ударить плетью. Игра символизирует молодость, веселье и романтику.

Алтыбақан — символ веселья и встреч

Одним из самых ярких символов праздника считается Алтыбақан — большие качели, которые устанавливают во время народных гуляний. Молодежь собирается возле них, поет песни, играет на домбре и общается. Алтыбақан символизирует радость, дружбу и начало новой жизни.

Наурыз объединяет людей разных поколений и напоминает о ценности традиций. Семь символов праздника отражают его главную идею — обновление, единство и надежду на счастливое будущее.