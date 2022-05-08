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Семь школ введут в эксплуатацию в этом году в ВКО
8 Мая 2022 01:11

Семь школ введут в эксплуатацию в этом году в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Всего в истекшем году на областном уровне реализовано 238 бюджетных программ, из которых 60%, или 362,3 млрд тенге, направлено на социальную сферу. Значительную долю – 34%, занимают расходы на образование. Финансирование программы за прошлый год увеличилось втрое и составило 211,8 млрд тенге. Об этом в ходе очередной XV сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата рассказал глава региона Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

Как пояснил глава региона, рост расходов в образовании связан с передачей с районного и городского на областной уровень функций по координации учебного процесса и хозяйственной деятельности организаций образования регионов. Всего финансировались 644 школы, 357 дошкольных учреждений, 72 организации технического и профессионального образования, интернаты для одаренных детей, оказывалась коррекционная помощь детям с проблемами в развитии. Приобретено 250 предметных кабинетов и 600 тыс. учебников, проведены капитальные и текущие ремонты в 208 учреждениях образования.

По словам акима, в регионе принимаются меры по улучшению школьной инфраструктуры. В области полностью решен вопрос трехсменных и аварийных школ. Планируется строительство 33 школ, взамен старых малокомплектных, деревянных и размещенных в приспособленных зданиях.

«В прошлом году по дефициту ученических мест построили школу в поселке Восточный (1200 мест), завершается строительство школы в поселке Степной в городе Семее (300 мест), Риддере (600 мест) и Уланском районе (320 мест), всего 2 420 мест. В текущем году планируется ввести семь школ», - сообщил Д. Ахметов.

Кроме того, завершается строительство двух девятиэтажных зданий общежитий для Технологического колледжа и колледжа строительства в Усть-Каменогорске.

Всего на строительство объектов образования и укрепление материально-технической базы в истекшем году направлено 13,1 млрд тенге.

Даниал Ахметов также отметил, что в регионе решен на 100% вопрос по обеспечению детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием. Во всех организациях образования созданы условия для инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями.


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