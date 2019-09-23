Семь сел отключены от газоснабжения из-за утечки в Туркестанской области

ТОЛЕБИЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - От системы газоснабжения отключены семь населенных пунктов в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансГаз Аймак».

«19 сентября в 17 чаcов 45 минут при плановой проверке газопроводов выездной лабораторией «ПЕРГАМ» по адресу Туркестанская область Толебийский район село Жыланбузган было обнаружено подозрение на утечку газа на подземном газопроводе высокого давления. При повторной перепроверке газопровода передвижной лабораторией СЭХЗ была обнаружена концентрация газа - 95%. В 19 часов 45 минут при вскрытии газопровода выявлена утечка газа на сварном стыке подземного полиэтиленового газопровода высокого давления Ду-250 мм», - говорится в сообщении.

Утечку газа локализовали, закрыли задвижку в г/колодце. От системы газоснабжения отключены: 7 населенных пунктов (Акбастау, Абай, Уиымшыл, Текесу, Алгабас Ангарата, Султан-Рабат), 2 единиц газорегуляторных установок, 1736 домов частного сектора, 2 промышленных предприятия, 28 единиц коммунально-бытовых предприятий. Газопровод на балансе ЖКХ.

Ремонтно-восстановительные работы и повторный пуск газа абонентам будут произведены после предоставления материалов для ремонтно-восстановительных работ и возмещения причиненного ущерба газовому хозяйству.



